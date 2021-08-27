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Игорь Черевченко: «Жду трансферы с начала лета»

20:49
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Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал ничью с «Нижним Новгородом» (1:1) в матче шестого тура Тинькофф РПЛ.

— Тяжелый матч для обеих команда. Счет на табло отражает то, что было на поле.

— Ожидали, что Нижний сыграет вторым номером?

— Да, мы ожидали этого. Собирались вскрывать их оборону, готовились к их контратакам.

— Что сказали своим игрокам в раздевалке?

— Разговор был серьезным, нужно было настроить игроков на второй тайм. Рабочий разговор, ничего особенного.

— Будут ли еще трансферы в команде?

— Я их жду с начала лета. Посмотрим, пока их нет.

— Денис Глушаков штатный пенальтист в команде?

— На данный момент — да.

— Удаление Камышева было, на ваш взгляд?

— Если судья дал красную, значит, что было. Ничего страшного, Илья посидит, подумает.

«Химки» набрали шесть очков и занимают 11-е место в турнирной таблице.

(Антон Иванов)

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