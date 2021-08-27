Игорь Черевченко: «Жду трансферы с начала лета»
Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал ничью с «Нижним Новгородом» (1:1) в матче шестого тура Тинькофф РПЛ.
— Тяжелый матч для обеих команда. Счет на табло отражает то, что было на поле.
— Ожидали, что Нижний сыграет вторым номером?
— Да, мы ожидали этого. Собирались вскрывать их оборону, готовились к их контратакам.
— Что сказали своим игрокам в раздевалке?
— Разговор был серьезным, нужно было настроить игроков на второй тайм. Рабочий разговор, ничего особенного.
— Будут ли еще трансферы в команде?
— Я их жду с начала лета. Посмотрим, пока их нет.
— Денис Глушаков штатный пенальтист в команде?
— На данный момент — да.
— Удаление Камышева было, на ваш взгляд?
— Если судья дал красную, значит, что было. Ничего страшного, Илья посидит, подумает.
«Химки» набрали шесть очков и занимают 11-е место в турнирной таблице.
(Антон Иванов)
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