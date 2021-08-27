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Кержаков обратился к Роспотребнадзору: «Давайте вернем болельщиков на трибуны»

20:50
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Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков обратился к Роспотребнадзору после матча 6-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (1:1).

«Давайте вернем болельщиков на трибуны. Обращаюсь к Роспотребнадзору, пожалуйста, верните нам людей на трибуну. Давайте сделаем так, как делают в Европе. Футбол нам нужен живой, без болельщиков он не может быть таковым», — сказал Кержаков.

«Нижний Новгород» набрал восемь очков и занимает восьмое место в турнирной таблице.

(Антон Иванов)

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