Кержаков обратился к Роспотребнадзору: «Давайте вернем болельщиков на трибуны»
20:50
Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков обратился к Роспотребнадзору после матча 6-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (1:1).
«Давайте вернем болельщиков на трибуны. Обращаюсь к Роспотребнадзору, пожалуйста, верните нам людей на трибуну. Давайте сделаем так, как делают в Европе. Футбол нам нужен живой, без болельщиков он не может быть таковым», — сказал Кержаков.
«Нижний Новгород» набрал восемь очков и занимает восьмое место в турнирной таблице.
(Антон Иванов)
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