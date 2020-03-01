Игорь Черевченко: «С Луценко ничего не делал, он сам много поработал»

Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко прокомментировал победу над «Сочи» (2:1) в 20-м туре Тинькофф-чемпионата России. Туляки забили победный мяч в добавленное время, оба гола на счету Евгения Луценко. 33-летний форвард делает дубль во второй игре РПЛ подряд — в декабре он забил два мяча «Локомотиву» (4:0).

— Положительные эмоции. Хорошо, что так случилось, — сказал Черевченко в эфире «Матч премьер». — «Сочи» не реализовал свои моменты, мы реализовали.

Гол в начале игры нам помог, но после этого «Сочи» хорошие моменты создавал. Саша Кокорин простил в первом тайме. Побеждает тот, кто был лучше на поле.

— Луценко сделал второй дубль подряд, что вы с ним сделали?

— Ничего не делал, он сам много поработал на сборах. Только рад за него.