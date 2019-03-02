13:59 | Футбол — РПЛ

Игорь Черевченко: "Конечно, намного лучше было бы сыграть с ЦСКА в Туле"

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Главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко - о матче с ЦСКА в 18-м туре чемпионата России. Эта игра была перенесена из Тулы в Грозный.

- Никаких изменений в тренировочном процессе не произошло. Все хорошо. Понятно, что в домашних играх все по-другому, болельщики гонят вперед. Насколько я знаю, в Туле обещали полный стадион, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер". - Это конечно, минус. Что касается моей реакции, то я спокойный человек, трудно задеть. Но в Туле, намного лучше было бы сыграть.

Все о турнире российской премьер-лиги – здесь.

Арсенал Т - ЦСКА

 

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 18-й тур
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