Игорь Черевченко: "Конечно, намного лучше было бы сыграть с ЦСКА в Туле"

Главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко - о матче с ЦСКА в 18-м туре чемпионата России. Эта игра была перенесена из Тулы в Грозный.

- Никаких изменений в тренировочном процессе не произошло. Все хорошо. Понятно, что в домашних играх все по-другому, болельщики гонят вперед. Насколько я знаю, в Туле обещали полный стадион, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер". - Это конечно, минус. Что касается моей реакции, то я спокойный человек, трудно задеть. Но в Туле, намного лучше было бы сыграть.

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