Игорь Безденежных: "После матча с ЦСКА мы воодушевились, и это поможет подняться со дна турнирной таблицы"

Полузащитник "Уфы" Игорь Безденежных после матча 21-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2), отметил, что армейцы в концовке встречи уже поверили в победу и расслабились, поэтому его команде удалось добиться ничьей.

– Что изменилось в команде с приходом Вадима Евсеева?

– Пока ничего. Как можно за три дня что-то изменить? Может, в эмоциональном плане команда встряхнулась, а в тренировочном процессе все одинаково.

– Были какие-то наработки конкретно к матчу с ЦСКА?

– Естественно, какие-то были. Каждый тренер готовит команду к определенному сопернику.

– Как настроение в команде?

– После сегодняшней ничьей команда воодушевилась и это нам поможет подниматься со дна турнирной таблицы.

– Что произошло в концовке? "Уфа" забила два мяча за очень короткое время.

– Наверное, хозяева уже поверили в победу, возможно, чуть расслабились. Мы боролись до конца, хотели забить. Один мяч удалось – хотели забить второй. В итоге добились ничьей в сложном матче. (Елена Григорьевская, Константин Колмаков)