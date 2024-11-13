Акинфеев составил сборную России из игроков, с которыми выступал

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев составил сборную России из футболистов, с которыми играл.

Вратарь: Сергей Овчинников.

Защитники: Василий Березуцкий, Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Юрий Жирков.

Полузащитники: Роман Широков, Алан Дзагоев, Игорь Денисов.

Нападающие: Андрей Аршавин, Александр Кержаков, Роман Павлюченко.

38-летний Акинфеев выступал за сборную России с 2004 по 2018 год. Голкипер провел за национальную команду 111 матчей.