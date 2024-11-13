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«Спартак» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча памяти Черенкова

Матч легенд «Спартака» и «Динамо» состоится 13 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Ветераны «Спартака» и «Динамо» проведут матч памяти Федора Черенкова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Легенды «Спартака» и «Динамо» проведут матч ветеранов памяти Федора Черенкова в среду, 13 ноября, на «Лукойл Арене» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

Трансляцию встречи красно-белых и бело-голубых покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Прямой эфир на федеральном спортивном канале стартует в 19.30 мск.

В игре примут участие звезды прошлых лет «Спартака» и «Динамо». Тренерский штаб красно-белых возглавит самый титулованный тренер в истории клуба Олег Романцев, а динамовцев — Валерий Газзаев и Юрий Семин.

На поле появятся Валерий Шмаров, Александр Мостовой, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Дмитрий Хлестов, Сергей Юран, Виктор Онопко, Андрей Сметанин, Ролан Гусев, Андрей Кобелев, Алексей и Евгений Смертины, Игорь Колыванов, Сергей Кирьяков и другие легенды «Спартака» и «Динамо».

ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
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 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
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 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
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