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Сегодня, 18:28

Игонин не уверен, что новичок «Зенита» Гойло будет играть в основном составе

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Экс-футболист «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал для «СЭ» переход Никиты Гойло из «Нижнего Новгорода» в петербургский клуб.

«В «Зените» нужно начинать с того, чтобы бороться за место в составе. Никто сегодня не дает гарантии, что этот футболист будет играть. На мой взгляд, Семак во время игровой подготовки в межсезонье дает шанс молодым игрокам для того, чтобы заявить о себе и закрепиться в составе. Примеров много. Ему дали шанс, а дальше посмотрим. Скорее всего, есть некая перспектива, футболист имеет определенные навыки для того, чтобы заиграть в итоге. В «Зените» конкуренция очень серьезная. На сколько игрок к ней готов, только время покажет», — сказал Игонин «СЭ».

Контракт с 24-летним голкипером рассчитан до конца сезона-2026/27.

Гойло — воспитанник «Зенита». Летом 2020 года футболист на правах аренды перешел в «Акрон», а в феврале 2022 года — в «Пари НН».

Алексей Игонин
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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13.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
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Факел – Пари НН
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 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 15
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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Александр Соболев

Спартак

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