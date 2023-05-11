«Зенит» сыграет с «Краснодаром» в золотой форме

«Зенит» объявил, что в 27-м туре РПЛ сыграет с «Краснодаром» в золотой форме.

В предыдущем туре чемпионата России сине-бело-голубые обыграли «Спартак» (3:2) и досрочно стали чемпионами страны.

Матч «Зенит» — «Краснодар» состоится в субботу, 13 мая. Начало — в 16.30 по московсокму времени.