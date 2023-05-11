Лукас Вера не смог выбрать главного соперника «Оренбурга» в РПЛ
Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера в комментарии для «СЭ» высказался о главном сопернике клуба.
«Наш главный соперник? Мы не об этом думаем. У нас осталось четыре матча, в которых нам необходимо набрать как можно больше очков, чтобы немного продвинуться вперед», — сказала Вера «СЭ».
На данный момент «Оренбург» с 39 очками занимает 8-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.
В 27-м туре команда сыграет против «Урала», который идет на 11-й позиции, имея в активе 27 очков. Матч пройдет 13 мая и начнется в 12.00 по московскому времени.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|20
|4
|2
|68-15
|64
|
2
|ЦСКА
|26
|15
|6
|5
|48-24
|51
|
3
|Ростов
|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|
4
|Спартак
|26
|14
|7
|5
|57-35
|49
|
5
|Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|
6
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|55-42
|42
|
7
|Динамо
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|
8
|Оренбург
|26
|12
|3
|11
|49-50
|39
|
9
|Локомотив
|26
|10
|5
|11
|45-42
|35
|
10
|Сочи
|26
|10
|4
|12
|35-48
|34
|
11
|Урал
|26
|7
|6
|13
|27-41
|27
|
12
|Кр. Советов
|26
|6
|7
|13
|26-42
|25
|
13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|27-49
|23
|
15
|Химки
|26
|4
|5
|17
|24-58
|17
|
16
|Торпедо
|26
|3
|4
|19
|20-49
|13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|13.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|- : -
|13.05
|14:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|13.05
|16:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|13.05
|19:00
|
ЦСКА – Торпедо
|- : -
|14.05
|14:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|14.05
|16:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|14.05
|19:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|14.05
|19:00
|
Факел – Пари НН
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|15
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|24
|1
|6
Новости