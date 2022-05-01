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Игнатов о победе над «Крыльями Советов»: «Бывает, что не складывается игра, главное, что вышли во втором тайме злее и выиграли»

Игнатов высказался о победе «Спартака» над «Крыльями Советов»
Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (2:1) в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ.

— Набрали 3 очка. Бывает, что не складывается игра, главное, что вышли во втором тайме злее, добавили и выиграли.

— В первом тайме Спартак откровенно хуже смотрелся соперника. В чем причина?

— Разберем причины потом на свежую голову. Сейчас отдохнем, тренер скажет, что не так было.

— Вас поменяли, в очередной раз не дали доиграть. Это тренерская затея или договоренность была, что меньше сыграете?

— Главное, что команда выиграла. Все для команды.

«Спартак» одержал первую волевую победу в чемпионате и после 27 матчей идет девятым в таблице РПЛ, набрав 34 очка. Московский клуб обезопасил себя от прямого вылета во второй по силе дивизион.

Михаил Игнатов
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
10
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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Рубин – Сочи
 0 : 6
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Краснодар – Ростов
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