Игнатов о победе над «Крыльями Советов»: «Бывает, что не складывается игра, главное, что вышли во втором тайме злее и выиграли»

Игнатов высказался о победе «Спартака» над «Крыльями Советов»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (2:1) в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ.

— Набрали 3 очка. Бывает, что не складывается игра, главное, что вышли во втором тайме злее, добавили и выиграли.

— В первом тайме Спартак откровенно хуже смотрелся соперника. В чем причина?

— Разберем причины потом на свежую голову. Сейчас отдохнем, тренер скажет, что не так было.

— Вас поменяли, в очередной раз не дали доиграть. Это тренерская затея или договоренность была, что меньше сыграете?

— Главное, что команда выиграла. Все для команды.

«Спартак» одержал первую волевую победу в чемпионате и после 27 матчей идет девятым в таблице РПЛ, набрав 34 очка. Московский клуб обезопасил себя от прямого вылета во второй по силе дивизион.