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Сегодня, 14:49

Игнатьев считает, что «Спартак» не забьет много мячей «Уралу»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев поделился ожиданиями от 4-го тура РПЛ.

«Судя по тому, что сегодня показывает «Спартак», я не предвижу неожиданностей. Думаю, что москвичи внесут коррективы в игру в обороне и победят. Нельзя сказать, что «Урал» — это слабая команда, но красно-белые сейчас смотрятся весомее. При этом я не жду много голов от гостей, потому что играть им предстоит на выезде. Идет наслоение эмоциональной усталости, потому что мало дней на восстановление. Сложно будет найти ресурсы, которые позволят много забить», — приводит слова Игнатьева «Евро-Футбол.Ру».

После тр3 ех туров «Спартак» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 9 очков. «Урал» — четвертый (7 очков).

Встреча состоится сегодня, 11 августа, на «Екатеринбург Арене» и начнется в 18.00 по московскому времени.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005273122_boris_ignatev_spartak_ne_zabet_uralu_mnogo_a_dinamo_budet_tyajelo_s_baltikoy
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Борис Игнатьев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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11.08 18:00
Урал – Спартак
 - : -
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 - : -
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 - : -
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 - : -
13.08 17:30
Зенит – Факел
 - : -
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 2
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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