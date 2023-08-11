Божович — о работе с Ворониным, Смоловым и Кокориным: «Александр витал в облаках. Мне его жалко, если честно»

Бывший тренер клубов РПЛ Миодраг Божович в интервью «СЭ» вспомнил о работе в «Динамо» с Андреем Ворониным, Федором Смоловым и Александром Кокориным.

— Еще Дьяков говорил, что хотел убрать Мартина Якубко, но вы отказались и заявили, что убирать надо Воронина и Александра Кокорина.

— Вранье! Воронин был одним из лучших игроков «Динамо». Был случай: мы проиграли, я был у себя на базе, он стучит в дверь. Говорит: «Тренер, не переживай! Мы сделаем так, что все будет хорошо!» И это было честно. Как я мог сказать, чтобы убирали Воронина?!

Был еще случай на сборах. Я наверху в комнате гостиницы, полночь. Курю сигарету. Смотрю вниз — идут Воронин и Колодин, гуляют. Наутро говорю им на тренировке: «Вы вдвоем возвращаетесь в Москву!» А Андрей отвечает: «Тренер, помнишь, ты говорил, что ты хороший человек?» — «Да». — «А если ты хороший человек, как ты можешь выгонять нас со сборов? Почему мы не можем получить еще один шанс?» — «Хорошо, ты прав!» У нас все время были открытые отношения. И игрок он сильный. А что касается игры головой, прическа была хорошая, не хотел портить!

— А Кокорин? Вообще, вы же работали с ним, со Смоловым, с Дзюбой, с Соболевым. Как их по чистому таланту расставите?

— На первом — Кокорин, на втором — Смолов, на третьем — Дзюба, на четвертом — Соболев.

— Смолов недавно в интервью рассказывал: «Жалею, что не остался в «Фейеноорде». Приковал бы себя руками к батарее, только бы не возвращаться в Россию. Но меня позвало «Динамо», Миодраг меня уговорил».

— Я видел двоих молодых игроков в России, у которых было вообще все: Смолов и Кокорин. Федор раскрылся где-то на 40 процентов. Кокорин — тоже. Они были очень талантливые! У Смолова — стартовая скорость, ускорения, игра обеими ногами, головой, обводка. Там была огромная конкуренция: Самедов, Чеснаускис, Воронин, Кураньи.

Может, Федя и Саша были тогда обижены на меня. Но я все равно бросал их на поле — они выходили на замену. Но другие были чуть-чуть поопытнее. Не хватило им только опыта. А потом — головы, особенно Кокорину. Его легко было утянуть за собой, он витал в облаках. Сколько денег они с Мамаевым на шампанское в Монако потратили!

— Могло вам прийти в голову, что он в тюрьму попадет?

— Нет. Да если бы камеры не работали, никогда бы не попали. И сколько таких историй без всяких последствий происходит! Кокорина мне жалко, честно.

Полностью интервью Миодрага Божовича можно прочитать на сайте «СЭ».