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Сегодня, 14:45

Божович — о работе с Ворониным, Смоловым и Кокориным: «Александр витал в облаках. Мне его жалко, если честно»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Миодраг Божович и Федор Смолов
Миодраг Божович и Федор Смолов.
Фото Никита Успенский, архив «СЭ»

Бывший тренер клубов РПЛ Миодраг Божович в интервью «СЭ» вспомнил о работе в «Динамо» с Андреем Ворониным, Федором Смоловым и Александром Кокориным.

— Еще Дьяков говорил, что хотел убрать Мартина Якубко, но вы отказались и заявили, что убирать надо Воронина и Александра Кокорина.

— Вранье! Воронин был одним из лучших игроков «Динамо». Был случай: мы проиграли, я был у себя на базе, он стучит в дверь. Говорит: «Тренер, не переживай! Мы сделаем так, что все будет хорошо!» И это было честно. Как я мог сказать, чтобы убирали Воронина?!

Был еще случай на сборах. Я наверху в комнате гостиницы, полночь. Курю сигарету. Смотрю вниз — идут Воронин и Колодин, гуляют. Наутро говорю им на тренировке: «Вы вдвоем возвращаетесь в Москву!» А Андрей отвечает: «Тренер, помнишь, ты говорил, что ты хороший человек?» — «Да». — «А если ты хороший человек, как ты можешь выгонять нас со сборов? Почему мы не можем получить еще один шанс?» — «Хорошо, ты прав!» У нас все время были открытые отношения. И игрок он сильный. А что касается игры головой, прическа была хорошая, не хотел портить!

— А Кокорин? Вообще, вы же работали с ним, со Смоловым, с Дзюбой, с Соболевым. Как их по чистому таланту расставите?

— На первом — Кокорин, на втором — Смолов, на третьем — Дзюба, на четвертом — Соболев.

— Смолов недавно в интервью рассказывал: «Жалею, что не остался в «Фейеноорде». Приковал бы себя руками к батарее, только бы не возвращаться в Россию. Но меня позвало «Динамо», Миодраг меня уговорил».

— Я видел двоих молодых игроков в России, у которых было вообще все: Смолов и Кокорин. Федор раскрылся где-то на 40 процентов. Кокорин — тоже. Они были очень талантливые! У Смолова — стартовая скорость, ускорения, игра обеими ногами, головой, обводка. Там была огромная конкуренция: Самедов, Чеснаускис, Воронин, Кураньи.

Может, Федя и Саша были тогда обижены на меня. Но я все равно бросал их на поле — они выходили на замену. Но другие были чуть-чуть поопытнее. Не хватило им только опыта. А потом — головы, особенно Кокорину. Его легко было утянуть за собой, он витал в облаках. Сколько денег они с Мамаевым на шампанское в Монако потратили!

— Могло вам прийти в голову, что он в тюрьму попадет?

— Нет. Да если бы камеры не работали, никогда бы не попали. И сколько таких историй без всяких последствий происходит! Кокорина мне жалко, честно.

Полностью интервью Миодрага Божовича можно прочитать на сайте «СЭ».

Александр Кокорин
Андрей Воронин
Федор Смолов
РПЛ
Миодраг Божович
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Деменко поделился мнением о предстоящем матче между «Спартаком» и «Уралом»

Игнатьев считает, что «Спартак» не забьет много мячей «Уралу»
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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Урал – Спартак
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12.08 15:00
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Оренбург – Краснодар
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Зенит – Факел
 - : -
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
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Федор Чалов

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

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П
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Крылья Советов

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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 2
Лукас Вера

Лукас Вера

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И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

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