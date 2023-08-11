Божович — о работе с Ворониным, Смоловым и Кокориным: «Александр витал в облаках. Мне его жалко, если честно»
Бывший тренер клубов РПЛ Миодраг Божович в интервью «СЭ» вспомнил о работе в «Динамо» с Андреем Ворониным, Федором Смоловым и Александром Кокориным.
— Еще Дьяков говорил, что хотел убрать Мартина Якубко, но вы отказались и заявили, что убирать надо Воронина и Александра Кокорина.
— Вранье! Воронин был одним из лучших игроков «Динамо». Был случай: мы проиграли, я был у себя на базе, он стучит в дверь. Говорит: «Тренер, не переживай! Мы сделаем так, что все будет хорошо!» И это было честно. Как я мог сказать, чтобы убирали Воронина?!
Был еще случай на сборах. Я наверху в комнате гостиницы, полночь. Курю сигарету. Смотрю вниз — идут Воронин и Колодин, гуляют. Наутро говорю им на тренировке: «Вы вдвоем возвращаетесь в Москву!» А Андрей отвечает: «Тренер, помнишь, ты говорил, что ты хороший человек?» — «Да». — «А если ты хороший человек, как ты можешь выгонять нас со сборов? Почему мы не можем получить еще один шанс?» — «Хорошо, ты прав!» У нас все время были открытые отношения. И игрок он сильный. А что касается игры головой, прическа была хорошая, не хотел портить!
— А Кокорин? Вообще, вы же работали с ним, со Смоловым, с Дзюбой, с Соболевым. Как их по чистому таланту расставите?
— На первом — Кокорин, на втором — Смолов, на третьем — Дзюба, на четвертом — Соболев.
— Смолов недавно в интервью рассказывал: «Жалею, что не остался в «Фейеноорде». Приковал бы себя руками к батарее, только бы не возвращаться в Россию. Но меня позвало «Динамо», Миодраг меня уговорил».
— Я видел двоих молодых игроков в России, у которых было вообще все: Смолов и Кокорин. Федор раскрылся где-то на 40 процентов. Кокорин — тоже. Они были очень талантливые! У Смолова — стартовая скорость, ускорения, игра обеими ногами, головой, обводка. Там была огромная конкуренция: Самедов, Чеснаускис, Воронин, Кураньи.
Может, Федя и Саша были тогда обижены на меня. Но я все равно бросал их на поле — они выходили на замену. Но другие были чуть-чуть поопытнее. Не хватило им только опыта. А потом — головы, особенно Кокорину. Его легко было утянуть за собой, он витал в облаках. Сколько денег они с Мамаевым на шампанское в Монако потратили!
— Могло вам прийти в голову, что он в тюрьму попадет?
— Нет. Да если бы камеры не работали, никогда бы не попали. И сколько таких историй без всяких последствий происходит! Кокорина мне жалко, честно.
Полностью интервью Миодрага Божовича можно прочитать на сайте «СЭ».
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|+/-
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1
|Спартак
|3
|3
|0
|0
|9-4
|9
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2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
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3
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
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4
|Урал
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
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5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|7-8
|4
|
7
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
8
|Локомотив
|3
|1
|1
|1
|7-7
|4
|
9
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
12
|Балтика
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
13
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
14
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
15
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
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16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
|11.08
|18:00
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Урал – Спартак
|- : -
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|- : -
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|- : -
|13.08
|17:30
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Зенит – Факел
|- : -
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|Г
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Федор Чалов
ЦСКА
|4
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Матео Кассьерра
Зенит
|3
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Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|П
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Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|2
|
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Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
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Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
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Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0