Игнатьев: «Не хочу обижать белорусский футбол, но его уровень ниже российского»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал переход нападающего «Спартака» Павла Мелешина в минское «Динамо» на правах аренды.

«На мой взгляд, это правильное решение — все молодые игроки, желающие двигаться вперед по карьере, стремятся играть, а не сидеть на лавке. Сидеть в запасе даже в «Спартаке» и смотреть на то, как кто-то другой играет и забивает, не очень приятно. Не хочу обижать белорусский футбол, но его уровень ниже российского, конкурентных игр там меньше, но Мелешин будет иметь возможность выходить на поле», — цитирует «Газета.Ru» Игнатьева.

Минское «Динамо» в прошлом сезоне заняло первое место, набрав 69 очков. Вторым стал «Неман» — 62 очка.