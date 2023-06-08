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Сегодня, 14:38

Игнатьев предложил отказаться от проведения футбольных матчей в манеже

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев заявил, что лучше не проводить официальные футбольные матчи в манеже.

«Сейчас все об этом говорят. А где вы были раньше? Это решение же не неделю назад приняли. Почему, когда все представители собирались перед началом сезона, не подняли этот вопрос? Видимо, тогда все думали: главное, что мы играем. А где и как матч пройдет, не так важно. В манеже сложно играть: тяжело дышать, приходится привыкать. К искусственному покрытию тоже нужно привыкнуть. Но организаторы рискуют здоровьем футболистов, потому что нагрузка на коленные и голеностопные суставы возрастает. Одну игру в манеже можно перетерпеть, конечно, когда погодные условия не позволяют играть на улице, но сейчас все поля с подогревом. Тогда зачем рисковать? Надо прийти к общему знаменателю: либо играем, либо не играем вообще. Мое мнение: лучше отказаться от игр в манеже», — приводит слова Игнатьева Legalbet.

Первый стыковой матч за право выступать в РПЛ прошел между «Енисеем» и «Факелом» в красноярском манеже с искусственным покрытием.

Встреча в Красноярске между «Енисеем» и воронежским «Факелом» завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Голом на 77-й минуте отметился Евгений Марков. На 59-й минуте у хозяев был удален Олег Ланин за удар ногой соперника в область паха.

Источник: https://legalbet.ru/news/ignatev-obyasnil-pochemu-luchshe-otkazatsya-ot-igr-v/
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Борис Игнатьев
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Лучший игрок РПЛ: как голосовали футболисты «Пари НН»

Александров заявил, что готов остаться в «Пари НН» на следующий сезон
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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