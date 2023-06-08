Спортивный юрист — о деле Игнатова и Маньякова: «Спортсмен пошел по тому пути, который ему указал сам агент»

Спортивный юрист Анна Анцелиович прокомментировала «СЭ» судебное разбирательство между полузащитником «Спартака» Михаилом Игнатовым и агентом Александром Маньяковым.

«Мы на первом этапе вели это дело в CAS, потом уже в российских инстанциях футболист шел без нас. Изначально в CAS мы выиграли дело, потому что в соглашении между агентом и футболистом было прописано: если спортсмен недоволен решением РФС, то он обжалует это в Мытищинском суде. Это был выбор агента. И CAS признал наши доводы и сказал, что такова была воля соглашения сторон. Действительно, в уставе прописано, что субъектам футбола нужно обращаться преимущественно в дисциплинарные органы РФС, но наказания за это не предусмотрено. Лишить гражданина России права защищать свои права в общей судебной системе никто не может. Это его право. Ему гарантировано это право конституцией. Спортсмен пошел по тому пути, который ему указал сам агент», — сказала Анцелиович корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В 2020 году Игнатов и Маньяков заключили агентский договор, но спустя год полузащитник решил расторгнуть его, а агент потребовал компенсацию в размере 9,5 миллиона рублей.

Маньяков обратился в палату по разрешению споров и проиграл первое дело, но затем комитет по статусу футболистов встал на сторону агента. В декабре 2022 года Мытищинский суд решил, что футболист не должен платить Маньякову, однако Областной суд позднее определил, что Игнатов должен выполнить решение РФС и выплатить деньги.

Игнатов подал иск в Кассационный суд, после этого Маньяков обратился в РФС с требованием наказать игрока, поскольку, согласно регламенту, футболист не мог обращаться в гражданский суд, не пройдя все инстанции спортивных судов. Теперь игрока могут дисквалифицировать на срок от 3 до 6 месяцев или оштрафовать на сумму до 1 миллиона рублей.

В сезоне-2022/23 Игнатов забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи в 31 матче за «Спартак» во всех турнирах.