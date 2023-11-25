Игнатьев поделился мнением об игре Пиняева в сезоне-2023/24

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением об игре полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева в сезоне-2023/24.

«В последнее время Пиняев действительно сбавил. К сожалению, с молодыми звездами такое часто случается. Самое главное, чтобы он сделал правильные выводы, развивался и становился сильнее. У него очень хорошие способности, огромный потенциал. Но когда футболисты слишком рано получают такие хвалебные отзывы от всех, они могут зазнаться и впоследствии затеряться. Чтобы этого не случилось, нужно работать над собой. Надеюсь, найдутся люди, которые не дадут Пиняеву эмоционально потухнуть, будут правильно мотивировать его», — приводит слова Игнатьева «РБ Спорт».

19-летний Пиняев выступает за «Локомотив» с января 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 21 матч, забил один мяч и отдал три результативные передачи.