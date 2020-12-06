Игнатьев извинился за удаление в матче с «Локомотивом»

Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев извинился за удаление в матче 17-го тура против «Локомотива» (1:3).

Футболист покинул поле на 47-й минуте, заработав вторую желтую карточку за удар сзади по ногам защитника железнодорожников Ведрана Чорлуки.

«Болельщики, игроки, тренерский состав. Приношу свои извинения за удаление. Оставил команду в меньшинстве, я очень расстроен этим моментом. Никогда не хотел бы приносить вред своими действиями команде, сейчас у меня тяжелый период. Он длится уже не короткое время.

Я продолжу трудиться и работать, я не сдамся! Мало какой помощи на данный момент я приношу своими действиями. Я стараюсь, работаю! Я не сдаюсь. Поддерживайте, любите и не убивайте морально! Всех обнял! Будьте здоровы.

Я молод, нужна ваша поддержка и вера. Унижение и сквернословия ни к чему", — написал у себя в Instagram Игнатьев.

Из Instagram Ивана Игнатьева.

В сезоне-2020/21 Игнатьев провел 14 матчей за «Рубин», на его счету 2 гола и 1 результативная передача.