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Игбун, у которого обнаружили антитела, вернулся к тренировкам с «Динамо»

19:05
Силвестр Игбун. Фото ФК «Динамо» Москва
Силвестр Игбун. Фото ФК «Динамо» Москва
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Игроки, тренерский штаб и персонал «Динамо» сдали тест на коронавирус, сообщается на официальном сайте москвичей.

Все тесты показали отрицательный результат, включая форварда Силвестра Игбуна, в крови которого по итогам первого исследования были обнаружены антитела. Игрок отбыл карантин и вернулся к тренировкам.

На данный момент «Динамо» проводит сборы в Новогорске перед возобновлением чемпионата России.

Дополнительная информация:

https://fcdynamo.ru/news/events/?id_4=15362

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