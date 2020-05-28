Игбун, у которого обнаружили антитела, вернулся к тренировкам с «Динамо»
19:05
Игроки, тренерский штаб и персонал «Динамо» сдали тест на коронавирус, сообщается на официальном сайте москвичей.
Все тесты показали отрицательный результат, включая форварда Силвестра Игбуна, в крови которого по итогам первого исследования были обнаружены антитела. Игрок отбыл карантин и вернулся к тренировкам.
На данный момент «Динамо» проводит сборы в Новогорске перед возобновлением чемпионата России.
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