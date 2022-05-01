Акинфеев получил травму ноги в жестком стыке. В конце матча он стоял согнувшись в своей штрафной

«Ахмат» победил ЦСКА (2:0) в 27-м туре Тинькофф чемпионата России и прервал безвыигрышную серию, которая составляла семь матчей.

В конце матча капитан ЦСКА Игорь Акинфеев получил травму. Он пошел на перехват мяча и попал в стык с игроком «Ахмата». Голкипер долго не мог подняться с газона, держася за ногу.

Врачи оказали ему помощь и Акинфеев все же смог продолжить игру. Однако он почти не перемещался по штрафной и стоял согнувшись на одном месте.

Именно в таком состоянии он не смог остановить в добавленное время Бернарду Беришу, который забил второй гол в ворота ЦСКА.