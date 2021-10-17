Глушаков — о возвращении в сборную России: «Я всегда верю в себя»
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков после матча 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (2:0) отметил, что верит в свое возвращение в сборную России.
— С какими чувствами ты смотрел матчи сборной России?
— С радостью, что сборная выиграла и набрала очень важные шесть очков. Команда была в непростой ситуации, смогли выйти из нее, молодцы.
— Ты веришь в то, что сможешь вернуться в сборную?
— Я всегда верю в себя, мне не важно, кто, что говорит. Я знаю, что я могу, а что не могу. Когда я не буду верить, я скажу вам об этом и закончу свою карьеру.
(Севастиан Терлецкий и Георгий Скобликов)
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