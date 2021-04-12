Хусаинов считает, что все три спорных эпизода в штрафной «Локомотива» не заслуживали пенальти

Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал работу арбитра Кирилла Левникова в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» - «Спартак» (2:0).

«В первую очередь два эпизода в штрафной хозяев, когда мяч попадал в руки защитников Пабло на 52-й минуте и Александра Сильянова на 87-й. Понимаю расстройство болельщиков «Спартака» от поражения любимой команды, но в данных случаях я согласен с Левниковым. Для меня эти эпизоды не тянут на пенальти, потому что оба были игровые. Ну, невозможно на столь коротком расстоянии, оказавшись на пути мяча после сильного удара, успеть убрать руку.

Я бы согласился со всеми обсуждаемыми решениями Левникова, кроме одного – момента с падением Квинси Промеса в штрафной. Но не потому, что судья не назначил там пенальти, а потому, что назначил угловой вместо свободного удара в пользу «Локомотива».

Игрок «Локо» пытался сыграть в мяч ногой снизу, а Промес открытой подошвой сверху, однако по правилам игры Сильянов действовал правильно. Это именно голландец, играя открытой подошвой, играл опасно по отношению к себе. Это чисто профессиональный момент, в котором Левников не разобрался, но это скорее помарка, чем грубая ошибка», - цитирует Хусаинова «Советский спорт».

Сегодня, 12 апреля, стало известно, что «Спартак» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства этих трех эпизодов в матче против «Локомотива».

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 47 очками. Лидирует «Зенит» с 54 очками.