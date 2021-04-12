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Хусаинов считает, что все три спорных эпизода в штрафной «Локомотива» не заслуживали пенальти

16:39
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Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал работу арбитра Кирилла Левникова в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» - «Спартак» (2:0).

 
11&nbsp;апреля. Москва. &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0. Айртон нарушает правила в&nbsp;конце первого тайма.Судья правильно не назначил три пенальти в пользу «Спартака». Ждем видео от красно-белых

«В первую очередь два эпизода в штрафной хозяев, когда мяч попадал в руки защитников Пабло на 52-й минуте и Александра Сильянова на 87-й. Понимаю расстройство болельщиков «Спартака» от поражения любимой команды, но в данных случаях я согласен с Левниковым. Для меня эти эпизоды не тянут на пенальти, потому что оба были игровые. Ну, невозможно на столь коротком расстоянии, оказавшись на пути мяча после сильного удара, успеть убрать руку.

Я бы согласился со всеми обсуждаемыми решениями Левникова, кроме одного – момента с падением Квинси Промеса в штрафной. Но не потому, что судья не назначил там пенальти, а потому, что назначил угловой вместо свободного удара в пользу «Локомотива».

Игрок «Локо» пытался сыграть в мяч ногой снизу, а Промес открытой подошвой сверху, однако по правилам игры Сильянов действовал правильно. Это именно голландец, играя открытой подошвой, играл опасно по отношению к себе. Это чисто профессиональный момент, в котором Левников не разобрался, но это скорее помарка, чем грубая ошибка», - цитирует Хусаинова «Советский спорт».

Сегодня, 12 апреля, стало известно, что «Спартак» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства этих трех эпизодов в матче против «Локомотива».

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 47 очками. Лидирует «Зенит» с 54 очками.

Дополнительная информация:

https://www.sovsport.ru/football/articles/2:982689

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 25-й тур. Сочи — Зенит, Локомотив — Спартак и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры