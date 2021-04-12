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В тульском «Арсенале» рассказали, от чего будет зависеть выкуп Ломовицкого и Рассказова

16:30
Александр Ломовицкий. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Ломовицкий. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Президент «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал о будущем арендованных игроков «Спартака» Александра Ломовицкого и Николая Рассказова.

«Какое будущее у этих игроков? Они футболисты «Спартака», там и будут думать по ним», — сказал Аджоев «СЭ».

Соглашения с воспитанниками красно-белых рассчитаны до конца нынешнего сезона.

Ломовицкий провел 26 матчей в нынешнем сезоне во всех турнирах за туляков и забил 4 гола. На счету Рассказова 14 матчей.

(Артем Бухаев)

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