В тульском «Арсенале» рассказали, от чего будет зависеть выкуп Ломовицкого и Рассказова

Президент «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал о будущем арендованных игроков «Спартака» Александра Ломовицкого и Николая Рассказова.

«Какое будущее у этих игроков? Они футболисты «Спартака», там и будут думать по ним», — сказал Аджоев «СЭ».

Соглашения с воспитанниками красно-белых рассчитаны до конца нынешнего сезона.

Ломовицкий провел 26 матчей в нынешнем сезоне во всех турнирах за туляков и забил 4 гола. На счету Рассказова 14 матчей.

(Артем Бухаев)