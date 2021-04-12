В тульском «Арсенале» рассказали, от чего будет зависеть выкуп Ломовицкого и Рассказова
16:30
Президент «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал о будущем арендованных игроков «Спартака» Александра Ломовицкого и Николая Рассказова.
«Какое будущее у этих игроков? Они футболисты «Спартака», там и будут думать по ним», — сказал Аджоев «СЭ».
Соглашения с воспитанниками красно-белых рассчитаны до конца нынешнего сезона.
Ломовицкий провел 26 матчей в нынешнем сезоне во всех турнирах за туляков и забил 4 гола. На счету Рассказова 14 матчей.
(Артем Бухаев)
6
Зачет
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 25-й тур. Сочи — Зенит, Локомотив — Спартак и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю