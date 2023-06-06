Хусаинов дал неудовлетворительную оценку судейству в прошедшем сезоне РПЛ

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов в комментарии для «СЭ» дал оценку уровню судейства в сезоне-2022/23 чемпионата России.

«Какую оценку я бы дал уровню судейства в этом сезоне? Неудовлетворительно. Такое количество судейских «косяков» — это очень нехорошо. Из всех арбитров больше всего понравилась работа Карасева и Безбородова», — сказат Хусаинов корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

Хусаинов также предположил, как можно улучшить судейство в России.

«Улучшить можно только хорошее. Здесь надо в корне все менять, изменить систему отбора и подготовки арбитров. Но на это потребуется не один год», — добавил Хусаинов.

«СЭ» посчитал число ошибочных решений, принятых арбитрами в матчах чемпионата России-2022/23. Всего было зафиксировано 120 ошибок в 240 матчах.