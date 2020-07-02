«Никакого отношения к нашей дружбе это не имеет». Кашшаи прокомментировал назначение Пустовойтовой на матч РПЛ

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи ответил на вопрос о назначении Анастасии Пустовойтовой резервной на игру премьер-лиги.

— Правда ли, что Пустовойтова получила назначение только потому, что она — подруга вашей невесты Каталин Кульчар, известного венгерского арбитра? И правда ли то, что еще сыграло роль то, что ей нужны назначения, в противном случае она не получила бы назначения от УЕФА на игры еврокубков? — вопрос Кашшаи.

— Она одна из лучших в Европе. Работала на матчах женской Лиги чемпионов. Ей можно гордиться. Моя обязанность — поддерживать ее. И обязанность департамента судейства. Она много сделала для российского судейства. Никакого отношения к дружбе и тому подобному. И это моя стратегия — мы стараемся поддерживать женщин-судей. Мы уже начали такой проект. Хотим найти больше женщин, способных работать арбитрами.

— Она сдала те тесты, которые сдают мужчины?

— Она участвовала в сборе судей ФНЛ и прошла те же тесты, что и мужчины, на сборе на Кипре. Считаю, что женщинам можно давать возможность работать, если они способны выполнять нормы по физической подготовке.

— Вопрос от судей низших дивизионов. Резервный получает деньги. В наше время это очень важно. Почему тогда не поддержать мужчин-судей и не дать им возможность работать в женских турнирах?

— Мы провели 22 матча в РПЛ. Только раз использовалась женщина, только один раз была назначена женщина-судья. Да, резервный судья получает больше 8 тысяч рублей. Не думаю, что это огромные деньги. Повторю, мы не против мужчин, но мы будем поддерживать женщин-судей. (Александр Бобров)