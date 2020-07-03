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«Хорошо, что Николич ничего не ломает». Наумов — об игре «Локомотива»

3 июля 2020, 02:01
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Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что красно-зеленые в случае победы над «Сочи» в 26-м туре Тинькофф-чемпионата России имеют хорошие шансы удержать второе место в таблице. Также он оценил работу нового главного тренера Марко Николича.

— «Локомотив» неплохо начал летний отрезок сезона, но им предстоит непростая игра с «Сочи», — цитируют «Известия» Наумова. — Считаю, что у «Локо» во многом еще сохраняются наработки Семина. И хорошо, что Николич ничего не ломает. Тревожит только невзрачная игра с «Крыльями», но там вызывает оптимизм то, что на характере в конце все-таки ушли от поражения. Что касается «Сочи», то после зимнего перерыва команда на хорошем ходу, а Кокорин демонстрирует отличный футбол. И сейчас наверняка будет по-особому настроен на «Локомотив», в школе которого когда-то занимался. Если «Локо» обыграет «Сочи», то будет иметь очень хорошие шансы удержать второе место.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1030709/aleksei-fomin/v-shage-ot-zenita-stanut-li-pitertcy-chempionami-v-blizhaishie-vykhodnye

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