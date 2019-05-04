Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус поздравил "Зенит" с досрочным чемпионством. Питерцы сыграли вничью в 27-м туре РПЛ с "Ахматом" (1:1), а ближайшие преследователи железнодорожники проиграли "Арсеналу" (0:2).

– ​Поздравляю "Зенит" с долгожданным чемпионством! Команда и клуб долго к этому шли и, наконец, добились своей цели. Отдельно хочу поздравить Сергея Богдановича Семака с первым и точно не последним титулом, всех своих друзей, товарищей и коллег в "Зените"! – написал Геркус в своем Инстаграме.

"Локомотив", в активе которого 49 очков, остался на второй строчке. Отрыв петербуржцев составляет 9 очков за три тура до конца, но по личным встречам команда Сергея Семака в любом случае опередит железнодорожников.

"Локомотив" проиграл "Арсеналу". "Зенит" досрочно стал чемпионом России

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр