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Судейство

Сегодня, 13:15

Хлусевич рассказал, как прошла встреча футболистов «Спартака» с Мажичем

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Даниил Хлусевич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич в интервью «СЭ» рассказал о встрече команды с руководителем судейского корпуса РФС Милорадом Мажичем.

— Как тебе судейство в этом сезоне? Вы же недавно встречались с руководителем судейского корпуса РФС Милорадом Мажичем.

— Мы пообщались, нам задавали вопросы. Рассказали про нововведения в правилах: игра рукой, желтые карточки... Теперь споров станет еще больше, ха-ха!

— То есть понятнее не стало?

— В принципе и до этого было все понятно. Просто иногда судьи одинаковые эпизоды трактуют по-разному. Порой кажется, что рука была, а пенальти нет. Потом в менее очевидном моменте назначают 11-метровый. Конечно, ты будешь спорить! Тем более что ситуации разные, а в моменте правильно трактовать очень тяжело. Да и судьи тоже учатся, тренируются.

Руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич 8 ноября рассказал игрокам и тренерам «Динамо» и «Спартака» о современных трактовках и разобрал наиболее сложные эпизоды из матчей РПЛ и FONBET Кубка России. По окончании обсуждения каждого раздела правил игроки и тренеры могли задать вопросы и обсудить конкретные моменты из своих матчей.

Мажич возглавляет департамент судейства РФС с июня 2023 года. Его контракт действует два года с опцией продления еще на год.

Квинси Промес и&nbsp;Даниил Хлусевич. «Было бы идеально выиграть золото со «Спартаком» и уехать в Европу». Интервью Хлусевича
Даниил Хлусевич
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
Результаты / календарь
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30 тур
2.12 14:30
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
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Джон Кордоба

Краснодар

 8
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 13 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 13 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 12 1 3
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