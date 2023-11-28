Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:24

Масалитин считает, что Кордоба показал оскорбительный жест на эмоциях

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший футболист московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин заявил, что не увидел злого умысла в непристойном жесте, который показал игрок «Краснодара» Джон Кордоба судьбе в матче 16-го тура РПЛ с «Уралом», и объяснил его действия эмоциями.

«Да нет, никакого осознанного там не было, конечно, это просто эмоции. Ты являлся фаворитом, везде был лидером, очков было больше всех, но теперь этот гандикап ликвидирован, и ты уже на втором месте. Эмоции берут верх, теперь предстоят тяжелые игры, ты проигрываешь... Все это накладывается. Ему хотелось отрицательные эмоции от проигрыша выплеснуть. Отсюда этот непристойный жест и произошел, за который, скорее всего, будет дисквалификация», — приводит слова Масалитина «Газете.Ru».

После завершения матча с «Уралом» Кордоба показал непристойный жест судье, за что получил красную карточку.

Согласно регламенту, Кордоба может быть дисквалифицирован на срок от двух до четырех матчей за демонстрацию неприличного жеста.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/11/28/21803737.shtml?updated
Валерий Масалитин
Джон Кордоба
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
2
2
Читайте также
Экс-вратарь «Челси» Петр Чех дебютировал в высшем хоккейном дивизионе Британии
Сгущенка на льду. Чем отличились Валиева и другие фигуристы на «Гран-при» в Москве
СМИ узнали о возможном изъятии арены у россиян в Хельсинки из-за новых санкций ЕС
Аксенов доложил Путину о масштабах разрушений в Крыму из-за шторма
The Guardian сообщила об изменении принципов призыва в ВСУ
Страховая пенсия по старости: с 1 января 2024 года будет мощное повышение
Популярное видео
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хлусевич рассказал, как прошла встреча футболистов «Спартака» с Мажичем

Хлусевич рассказал о планах открыть футбольную школу в Крыму
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.12 14:30
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 13 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 13 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 12 1 3
Вся статистика

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости