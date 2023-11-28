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Сегодня, 13:09

Сафонов избежал серьезной травмы головы

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов избежал серьезной травмы головы. Сотрясение мозга не подтвердилось, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, Сафонову сделали МРТ, где сотрясение мозга обнаружено не было. Отмечается, что вратарь будет готов принять участие в 17-м туре РПЛ с «Оренбургом».

Сафонов получил повреждение в конце первого тайма матча с «Уралом», столкнувшись головами с одноклубником Торменой за пределами штрафной. 27-летнего защитника заменили еще до свистка на перерыв.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/matvej-safonov-izbezhal-ser-eznoj-travmy-golovy/
Матвей Сафонов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
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Ахмат – Спартак
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Динамо – Рубин
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