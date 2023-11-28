Сафонов избежал серьезной травмы головы
Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов избежал серьезной травмы головы. Сотрясение мозга не подтвердилось, сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, Сафонову сделали МРТ, где сотрясение мозга обнаружено не было. Отмечается, что вратарь будет готов принять участие в 17-м туре РПЛ с «Оренбургом».
Сафонов получил повреждение в конце первого тайма матча с «Уралом», столкнувшись головами с одноклубником Торменой за пределами штрафной. 27-летнего защитника заменили еще до свистка на перерыв.
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|32
|
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|16
|7
|7
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|28
|
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|
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|7
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|
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|4
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|5
|4
|7
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|
13
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|3
|5
|8
|17-25
|14
|
14
|Ахмат
|16
|3
|4
|9
|16-22
|13
|
15
|Балтика
|16
|3
|3
|10
|12-23
|12
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16
|Сочи
|16
|3
|1
|12
|16-28
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30 тур
|2.12
|14:30
|
Факел – Балтика
|- : -
|2.12
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|2.12
|19:30
|
Пари НН – Урал
|- : -
|3.12
|14:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.12
|16:30
|
Краснодар – Оренбург
|- : -
|3.12
|16:30
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|3.12
|19:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|4.12
|19:30
|
Динамо – Рубин
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|13
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|13
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|12
|1
|3
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