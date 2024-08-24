Хлестов назвал удачу главным оружием «Спартака» в матче против «Зенита»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Хлестов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящей игры между «Зенитом» и красно-белыми в 6-м туре РПЛ.

«Вот, видите, детский разговор какой-то, если у «Зенита» потеря, то у «Спартака» есть шансы. Такого не может быть. У «Зенита» все равно состав сыгранный, у них костяк, как раньше у нас в 90-х был. У «Спартака» нет такого костяка. Поэтому только удача им сейчас поможет. Это их главное оружие», — сказал Хлестов «СЭ».

Следующий матч «Спартак» сыграет против «Зенита» в 6-м туре РПЛ. Встреча состоится 24 августа в Санкт-Петербурге, начало — в 17.30 по московскому времени.

После 5-го тура «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков. «Спартак» с 10 баллами находится на 4-м месте.

Александр Абустин