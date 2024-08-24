Колосков заявил, что его не интересует возможный переход Соболева в «Зенит»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, что думает о форварде «Спартака» Александре Соболеве.

«Было бы здорово, если бы о Соболеве говорили из-за хорошей игры и обилия голов. Но этого нет. У него вообще в последнее время никаких результатов нет, а все о нем трубят. Меня не интересует, перейдет он в «Зенит» или нет», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

В конце июня «СЭ» сообщал, что московский клуб готов отпустить нападающего, чей контракт с красно-белыми рассчитан до июня 2026 года, за 11 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 27-летний Соболев провел за «Спартак» всего 67 минут. Форвард вышел в стартовом составе на матч 1-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2), а позже был отстранен от тренировок с основной командой красно-белых. Сообщалось, что это связано с его желанием перейти в «Зенит».