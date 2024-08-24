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Сегодня, 11:00

Колосков заявил, что его не интересует возможный переход Соболева в «Зенит»

Виктория Кравченко
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, что думает о форварде «Спартака» Александре Соболеве.

«Было бы здорово, если бы о Соболеве говорили из-за хорошей игры и обилия голов. Но этого нет. У него вообще в последнее время никаких результатов нет, а все о нем трубят. Меня не интересует, перейдет он в «Зенит» или нет», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

В конце июня «СЭ» сообщал, что московский клуб готов отпустить нападающего, чей контракт с красно-белыми рассчитан до июня 2026 года, за 11 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 27-летний Соболев провел за «Спартак» всего 67 минут. Форвард вышел в стартовом составе на матч 1-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2), а позже был отстранен от тренировок с основной командой красно-белых. Сообщалось, что это связано с его желанием перейти в «Зенит».

Александр Соболев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Вячеслав Колосков
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
6
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
7
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
8
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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Рубин – Динамо Мх
 2 : 0
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 - : -
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 - : -
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 - : -
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Ахмат – Химки
 - : -
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
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Динамо – Краснодар
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