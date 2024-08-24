«Зенит» перейдет на три защитника, а какой план выберет «Спартак»? У Станковича есть шанс войти в историю

Максим Никитин предвкушает главный матч тура РПЛ.

«Спартак» отправился в Санкт-Петербург в странной ситуации. С одной стороны, команда наслаждается своим футболом, пять матчей подряд ничего и ни от кого не пропускает (впервые с 1998-го), а у «Зенита» — проблемы: не выйдут сразу несколько игроков основного состава, в числе которых Вендел, Педро и Глушенков.

С другой — над «Спартаком» нависла сумасшедшая серия без побед, которая стартовала еще в 2012 году: тогда за «Зенит» на «Петровском» забивал Семак, а за «Спартак» — Билялетдинов, Эменике и Кариока с паса Дзюбы. Победа из прошлой жизни. И все. Больше «Спартак» в Питере не выигрывал, а на «Газпром Арене» не побеждал вообще ни разу.

Плюс ко всему — заявление Александра Медведева о травмах аж за четыре дня до матча выглядят странным (с целью расслабить соперника заранее). Уже в четверг появилась вероятность, что Педро все-таки в матче сыграет, хотя по Венделу и Глушенкову, видимо, все определено. Они действительно посмотрят на рубку Москвы и Петербурга с трибун.

Это важный момент, ведь оба создали гротескную статистику. На двоих лидеры «Зенита» уже выбили 14 результативных баллов только в РПЛ (у Вендела — 6 передач, у Глушенкова — 7 голов и передача). Эта пара — грандиозная потеря для Сергея Семака. Но Деяну Станковичу расслабляться точно нельзя.

К тренеру «Зенита» есть масса претензий, хотя, на мой взгляд, Семак — лучший коуч РПЛ прямо сейчас. Но сильнейшая сторона его штаба — подстройка под конкретного соперника. И, вероятно, именно это и произойдет.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак. Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Есть ощущение, что «Зенит» перейдет на схему с тремя центральными защитниками. Это поможет не только сдержать атакующий потенциал «Спартака», но и подстроиться под существующий набор футболистов — без Вендела в центре поля будет пустовато, а адекватной замены на его позицию просто нет. Так что решение выглядит оптимальным: к Нино и Эраковичу в центре защиты добавится Алип, а Клаудиньо и Барриос сыграют в центре. Фланги обороны — Дуглас Сантос и Волков, атаки — Мостовой (или Педро, если будет готов) и Артур. В центре нападения — Кассьерра. Выглядит рабочим вариантом. Хотя Семака «прочитать» всегда сложно.

Для Станковича матч на «Газпром Арене» — это ментальный и тактический экзамен. Почти весь состав доступен (за исключением Дуарте и Чернова, который только вернулся в общую группу), выбрать точно есть из кого. Но нужна мощнейшая подготовка, потому что «Зенит» точно ограничит движения Барко, который обожает нырять между линиями и взрывать оборону соперника дриблингом и короткими передачами. Сила «Спартака» — быстрый переход владения, которым обязательно нужно пользоваться. Но здесь есть два варианта: можно отбирать мяч на чужой половине и продюсировать хаос во время выхода «Зенита» из обороны высоким прессингом — или сыграть в более сдержанный футбол, стараясь выбегать в контратаки.

Высокий прессинг «Спартака» однажды уже привел к очень печальным последствиям в Оренбурге. Тогда Деограсия легко отрезал большую часть игроков красно-белых через вертикальные забросы за спину и добился успеха. Против «Зенита» такой план может привести к тактической катастрофе, особенно если спартаковский прессинг не сработает. А ведь оказывать давление на Барриоса, Клаудиньо и Дугласа Сантоса жутко сложно.

Поэтому более осторожным, но эффективным вариантом выглядит сдержанный футбол с эпизодическим прессингом и быстрыми контратаками. В атаке «Зенита» будут проблемы с созиданием в финальной трети, а это почва для отборов и тех самых электрических переходов. Думаю, Станкович построит игру именно так — без сумасшедших авантюр, которые могут завести непонятно куда. А еще — повторит состав из матча с «Факелом».

Здесь сразу, кстати, вспоминается прошлогодняя игра на «Лукойл Арене» в РПЛ, когда окрыленный шикарным стартом «Спартак» Гильермо Абаскаля полетел на проблемный «Зенит» и получил три мяча, два из которых — от, казалось, разобранного Вендела. Это еще одна демонстрация того, что ослабленный «Зенит» иногда опаснее себя сытого и довольного.

Манфред Угальде. Фото Александр Федоров, «СЭ»

В любом случае уверен, что тактически для Семака ничья с нынешним «Спартаком» будет удовлетворительна. Нет, об этом он никогда публично ничего не скажет, но в голове такой вариант точно рассматривает. У Станковича ситуация схожа, но для него этот матч — настоящий вызов, шанс войти в историю победой над гегемоном и самым токсичным соперником прямо сейчас. Однажды, кстати, похожим образом в историю «Спартака» вошел Микаэль Лаудруп. Никто не помнит, как он завершил работу в клубе, но победу в дерби над ЦСКА с голом Баженова помнят все.

Станкович может создать похожее достижение, но для этого надо сильно потрудиться. Впрочем, игра в любом случае нас ждет интересная. Уверен, тактическая, вязкая, но точно непредсказуемая.