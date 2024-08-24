«Зенит» перейдет на три защитника, а какой план выберет «Спартак»? У Станковича есть шанс войти в историю
«Спартак» отправился в Санкт-Петербург в странной ситуации. С одной стороны, команда наслаждается своим футболом, пять матчей подряд ничего и ни от кого не пропускает (впервые с 1998-го), а у «Зенита» — проблемы: не выйдут сразу несколько игроков основного состава, в числе которых Вендел, Педро и Глушенков.
С другой — над «Спартаком» нависла сумасшедшая серия без побед, которая стартовала еще в 2012 году: тогда за «Зенит» на «Петровском» забивал Семак, а за «Спартак» — Билялетдинов, Эменике и Кариока с паса Дзюбы. Победа из прошлой жизни. И все. Больше «Спартак» в Питере не выигрывал, а на «Газпром Арене» не побеждал вообще ни разу.
Плюс ко всему — заявление Александра Медведева о травмах аж за четыре дня до матча выглядят странным (с целью расслабить соперника заранее). Уже в четверг появилась вероятность, что Педро все-таки в матче сыграет, хотя по Венделу и Глушенкову, видимо, все определено. Они действительно посмотрят на рубку Москвы и Петербурга с трибун.
Это важный момент, ведь оба создали гротескную статистику. На двоих лидеры «Зенита» уже выбили 14 результативных баллов только в РПЛ (у Вендела — 6 передач, у Глушенкова — 7 голов и передача). Эта пара — грандиозная потеря для Сергея Семака. Но Деяну Станковичу расслабляться точно нельзя.
К тренеру «Зенита» есть масса претензий, хотя, на мой взгляд, Семак — лучший коуч РПЛ прямо сейчас. Но сильнейшая сторона его штаба — подстройка под конкретного соперника. И, вероятно, именно это и произойдет.
Есть ощущение, что «Зенит» перейдет на схему с тремя центральными защитниками. Это поможет не только сдержать атакующий потенциал «Спартака», но и подстроиться под существующий набор футболистов — без Вендела в центре поля будет пустовато, а адекватной замены на его позицию просто нет. Так что решение выглядит оптимальным: к Нино и Эраковичу в центре защиты добавится Алип, а Клаудиньо и Барриос сыграют в центре. Фланги обороны — Дуглас Сантос и Волков, атаки — Мостовой (или Педро, если будет готов) и Артур. В центре нападения — Кассьерра. Выглядит рабочим вариантом. Хотя Семака «прочитать» всегда сложно.
Для Станковича матч на «Газпром Арене» — это ментальный и тактический экзамен. Почти весь состав доступен (за исключением Дуарте и Чернова, который только вернулся в общую группу), выбрать точно есть из кого. Но нужна мощнейшая подготовка, потому что «Зенит» точно ограничит движения Барко, который обожает нырять между линиями и взрывать оборону соперника дриблингом и короткими передачами. Сила «Спартака» — быстрый переход владения, которым обязательно нужно пользоваться. Но здесь есть два варианта: можно отбирать мяч на чужой половине и продюсировать хаос во время выхода «Зенита» из обороны высоким прессингом — или сыграть в более сдержанный футбол, стараясь выбегать в контратаки.
Высокий прессинг «Спартака» однажды уже привел к очень печальным последствиям в Оренбурге. Тогда Деограсия легко отрезал большую часть игроков красно-белых через вертикальные забросы за спину и добился успеха. Против «Зенита» такой план может привести к тактической катастрофе, особенно если спартаковский прессинг не сработает. А ведь оказывать давление на Барриоса, Клаудиньо и Дугласа Сантоса жутко сложно.
Поэтому более осторожным, но эффективным вариантом выглядит сдержанный футбол с эпизодическим прессингом и быстрыми контратаками. В атаке «Зенита» будут проблемы с созиданием в финальной трети, а это почва для отборов и тех самых электрических переходов. Думаю, Станкович построит игру именно так — без сумасшедших авантюр, которые могут завести непонятно куда. А еще — повторит состав из матча с «Факелом».
Здесь сразу, кстати, вспоминается прошлогодняя игра на «Лукойл Арене» в РПЛ, когда окрыленный шикарным стартом «Спартак» Гильермо Абаскаля полетел на проблемный «Зенит» и получил три мяча, два из которых — от, казалось, разобранного Вендела. Это еще одна демонстрация того, что ослабленный «Зенит» иногда опаснее себя сытого и довольного.
В любом случае уверен, что тактически для Семака ничья с нынешним «Спартаком» будет удовлетворительна. Нет, об этом он никогда публично ничего не скажет, но в голове такой вариант точно рассматривает. У Станковича ситуация схожа, но для него этот матч — настоящий вызов, шанс войти в историю победой над гегемоном и самым токсичным соперником прямо сейчас. Однажды, кстати, похожим образом в историю «Спартака» вошел Микаэль Лаудруп. Никто не помнит, как он завершил работу в клубе, но победу в дерби над ЦСКА с голом Баженова помнят все.
Станкович может создать похожее достижение, но для этого надо сильно потрудиться. Впрочем, игра в любом случае нас ждет интересная. Уверен, тактическая, вязкая, но точно непредсказуемая.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|5
|4
|1
|0
|15-1
|13
|
2
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|
3
|Локомотив
|5
|4
|0
|1
|12-5
|12
|
4
|Спартак
|5
|3
|1
|1
|9-3
|10
|
5
|Рубин
|6
|3
|1
|2
|11-11
|10
|
6
|Краснодар
|5
|2
|3
|0
|5-3
|9
|
7
|Ростов
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|
8
|ЦСКА
|5
|2
|1
|2
|9-4
|7
|
9
|Пари НН
|5
|2
|0
|3
|5-9
|6
|
10
|Химки
|5
|1
|2
|2
|6-8
|5
|
11
|Динамо Мх
|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|
12
|Оренбург
|5
|1
|2
|2
|7-10
|5
|
13
|Акрон
|5
|1
|1
|3
|7-9
|4
|
14
|Кр. Советов
|5
|1
|0
|4
|3-11
|3
|
15
|Ахмат
|5
|0
|3
|2
|1-7
|3
|
16
|Факел
|5
|0
|1
|4
|1-10
|1
|23.08
|20:00
|
Рубин – Динамо Мх
|2 : 0
|24.08
|15:00
|
ЦСКА – Акрон
|- : -
|24.08
|17:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|24.08
|17:30
|
Факел – Оренбург
|- : -
|24.08
|20:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|25.08
|15:00
|
Кр. Советов – Пари НН
|- : -
|25.08
|17:30
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|25.08
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Евгений Марков
Факел
|3
|1
|0