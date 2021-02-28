Хинкель объяснил, почему Промес выйдет в стартовом составе против «Рубина»

Тренер московского «Спартака» Андреас Хинкель объяснил, почему нападающий Квинси Промес появится в стартовом составе в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина».

«Мы долго ждали Квинси. Решили сразу поставить его в стартовый состав, потому что он — очень качественный футболист, к тому же, у него есть опыт. Промес потренировался с командой два раза, этого достаточно для игрока такого класса. Конечно, нужно время, чтобы полностью встроить его в состав из-за определенных тактических принципов, но Квинси способен быстро привыкнуть к новым условиям», — сказал в эфире «Матч Премьер» Хинкель.

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско пропускает матч из-за дисквалификации.

Промес перешел в «Спартак» из «Аякса» 24 февраля. 29-летний голландец уже выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год.

Матч «Спартак» — «Рубин» состоится сегодня, 28 февраля. Начало — в 14.00 (мск).

«Спартак» — «Рубин». Live!