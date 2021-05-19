«Химки» ведут переговоры с холдингом «Манчестер Сити»

Генеральный директор «Химок» Сергей Анохин в интервью «СЭ» рассказал о переговорах с City Football Group.

— Было много разговоров о том, что Red Bull хочет зайти на российский рынок. С вами контактировали?

— Нет, но мне интересен другой проект — «Манчестер Сити».

— City Football Group же тоже выходили на российские клубы?

— Да, я с ними веду переговоры (и есть точки соприкосновения), но достаточно тяжелые. То есть, пока российский рынок и Red Bull, и «Манчестер Сити» не сильно интересен, у нас мало игроков на высоком уровне играет в крупных чемпионатах.

— City Football Group переговоры вели с Шанором Варгой?

— На таком уровне еще не ведутся. Есть и другие люди из восточной Европы, но не он.

— Что хочет City Football Group?

— Они присматриваются в большой бинокль. Мы им пока не интересны. У нас закрытый рынок и нет капитализации лиги. Что для City Group должно быть интересно? Свою нефтяную вышку построить? Игроков тут тоже не найдешь. Когда появятся игроки и инфраструктура, тогда на нас обратят внимание. У нас большая страна, должны быть футболисты и таланты. Просто их надо искать. Стратегическое развитие есть у этих клубов и политическая составляющая тоже имеет место быть.

(Севастиан Терлецкий, Максим Алланазаров)

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