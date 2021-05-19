«Химки» ведут переговоры с холдингом «Манчестер Сити»
Генеральный директор «Химок» Сергей Анохин в интервью «СЭ» рассказал о переговорах с City Football Group.
— Было много разговоров о том, что Red Bull хочет зайти на российский рынок. С вами контактировали?
— Нет, но мне интересен другой проект — «Манчестер Сити».
— City Football Group же тоже выходили на российские клубы?
— Да, я с ними веду переговоры (и есть точки соприкосновения), но достаточно тяжелые. То есть, пока российский рынок и Red Bull, и «Манчестер Сити» не сильно интересен, у нас мало игроков на высоком уровне играет в крупных чемпионатах.
— City Football Group переговоры вели с Шанором Варгой?
— На таком уровне еще не ведутся. Есть и другие люди из восточной Европы, но не он.
— Что хочет City Football Group?
— Они присматриваются в большой бинокль. Мы им пока не интересны. У нас закрытый рынок и нет капитализации лиги. Что для City Group должно быть интересно? Свою нефтяную вышку построить? Игроков тут тоже не найдешь. Когда появятся игроки и инфраструктура, тогда на нас обратят внимание. У нас большая страна, должны быть футболисты и таланты. Просто их надо искать. Стратегическое развитие есть у этих клубов и политическая составляющая тоже имеет место быть.
(Севастиан Терлецкий, Максим Алланазаров)
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю