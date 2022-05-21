«Химки» — «Спартак»: Промес остался в запасе, Соболев не попал в заявку

«Химки» и «Спартак» объявили составы на матч 30-го тура Тинькофф РПЛ.

У красно-белых в запасе остался Квинси Промес, а Александр Соболев не попал в заявку.

С первых минут у «Спартака» на поле выйдет полузащитник Даниил Денисов. Это будет его второе появление в стартовом составе команды в карьере.

Капитаном «Спартака» в этом матче будет защитник Самюэль Жиго, который проведет последнюю игру в РПЛ.

«Химки»: Лантратов, Григалава, Идову, Тихий, Филин, Боженов, Волков, Глушаков, Кухарчук, Николас, Руденко.

Запасные: Генералов, Юран, Мирзов, Магомедов, Главчич, Долгов, Садыгов

«Спартак»: Селихов, Джикия, Рассказов, Жиго, Кофрие, Классен, Зобнин, Бакаев, Игнатов, Денисов, Николсон.

Запасные: Максименко, Свинов, Литвинов, Толстопятов, Шайхтдинов, Промес, Маркитесов, Хлусевич, Сунгатулин, Пруцев, Мартинс, Оганесян.

Матч «Химки» — «Спартак» состоится сегодня, 21 мая, начало — в 17.00 (мск). Перед последним туром химчане идут на 13-м месте с 29 очками, а красно-белые — на 10-й строчке с 38 очками.