Дзюба будет капитаном «Зенита» в матче с «Нижним Новгородом»

«Нижний Новгород» и «Зенит» объявили стартовые составы на матч 30-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча состоится сегодня, 21 мая, и начнется в 17.00 по московскому времени. Игра пройдет в Нижнем Новгороде.

«Нижний Новгород»: Гойло, Козлов, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Масоэро, Калинский, Шарипов, Кравцов, Берковский, Сулейманов.

Запасные: Нигматуллин, Анисимов, Пенчиков, Александров, Миладинович, Кекчеш, Горбунов, Карасев, Ткачук, Милсон.

«Зенит»: Одоевский, Круговой, Адамов, Алип, Оздоев, Сутормин, Кузяев, Мостовой, Барриос, Дзюба, Сергеев.

Запасные: Кержаков, Бязров, Масальский, Вахания, Сергеев, Черномырдин, Столбов, Ногтев, Фатеев.

После 29 туров «Зенит» набрал 65 очков и досрочно выиграл РПЛ. «Нижний Новгород» с 30 баллами располагается на 11-й позиции.