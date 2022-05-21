21 мая «Краснодар» сыграет с «Ахматом» в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ

В субботу, 21 мая, состоится матч 30-го тура Тинькофф-чемпионата России, в котором «Краснодар» примет «Ахмат». Начало встречи в 17.00 по московскому времени.

В первом круге «быки» одержали победу над грозненцами со счетом 2:0. До этого две подряд победы одержал «Ахмат» (5:0, 2:0).

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Краснодар» — «Ахмат» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.