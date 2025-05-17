«Химки» — «Рубин»: судьям в третий раз помог ВАР. Фаринья заслуживал прямой красной

На 74-й минуте матча 29-го тура чемпионата России «Химки» — «Рубин» ошибся судья Рафаэль Шафеев. Он неверно оценил действия Эдгардо Фариньи, нарушившего правила в борьбе с Валентином Вадой, и поначалу показал ему желтую карточку, а не прямую красную. Для футболиста подмосковной команды предупреждение стало вторым, он все равно должен был покинуть поле.

Но правильно вмешались видеоассистенты Артур Федоров и Евгений Буланов. После этого Шафеев посмотрел повторы и убедился, что Фаринья лишил Ваду явной возможности забить гол — тот мог завладеть мячом и убежать один на один с вратарем. В итоге вторая желтая карточка была судьей отменена и заменена на прямую красную.

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При этом нужно отметить, что сам Вада избежал предупреждения за выпрашивание наказания для соперника. Он характерным жестом просил судью наказать Фаринью. В чемпионате России это правило не действует — наши судьи по непонятным причинам в подавляющем большинстве случаев оставляют без внимания такое поведение игроков.

ВАР-вмешательство стало третьим в этом матче и 120-м во всем чемпионате.