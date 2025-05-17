«Ростов» и «Зенит» встретятся в матче 29-го тура чемпионата России в воскресенье, 18 мая. Игра пройдет на «Ростов Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи ростовчан и петербуржцев. Ключевые события игры «Ростов» — «Зенит» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур.

18 мая 2025, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

В прямом эфире встречу будут показывать каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», а также сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне с федеральным телеэфиром.

«Ростов» набрал 38 очков и занимает восьмое место в чемпионате России. «Зенит» располагается на второй строчке таблицы с 60 очками. Зенитовцы победили ростовчан в первом круге чемпионата, а также в обоих матчах группового этапа FONBET Кубка России. При этом дончане вышли в кубковый суперфинал по пути регионов, а зенитовцы вылетели после поражения от ЦСКА в финале пути РПЛ.