«Химки» в меньшинстве обыграли «Рубин», у Руденко и Даку по дублю

«Химки» на своем поле победили «Рубин» в матче 29-го тура чемпионата России — 3:2.

Голы подмосковной команды забили Антон Заболотный и Александр Руденко, который отличился дважды. У казанцев дубль оформил Мирлинд Даку. На 58-й минуте Даку не смог реализовать пенальти, а на 63-й еще один его гол отменили из-за офсайда.

Хозяева с 76-й минуты играли в меньшинстве после удаления с поля защитника Эдгардо Фариньи.

«Рубин» с 42 очками сохраняет седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» набрали 29 баллов и поднялись на 11-ю строчку.

В заключительном туре сезона красно-черные отправятся в гости к «Спартаку», а клуб из Казани примет у себя «Оренбург». Оба матча пройдут 24 мая.