«Химки» — «Пари НН»: Кукуляк не удалил Кокшарова — тот мог получить длительную дисквалификацию

На 24-й минуте матча 22-го тура чемпионата России «Химки» — «Пари НН» (2:0) судья Евгений Кукуляк имел основания показать Александру Кокшарову красную карточку и удалить его за серьезное нарушение правил.

Нижегородец в прыжке приземлился шипами на ногу Георгия Джикии и нанес ему травму. Защитник не смог продолжить игру.

Эпизод с фолом Александра Кокшарова на Георгии Джикии.

Арбитр не вынес Кокшарову даже предупреждения. Накажи он его удалением, нападающему грозила бы длительная дисквалификация. Изначально она составила бы до трех матчей. А если бы Джикия, как указано в дисциплинарном регламенте, «в соответствии с медицинскими показаниями не смог бы принимать участие в тренировках и (или) матчах по истечении 15 дней с даты матча, то к нижегородцу применили бы дополнительную санкцию в виде дисквалификации на два матча либо вместо первоначальной дисквалификации КДК мог применить дисквалификацию на срок до двух месяцев».