Судейство

29 марта 2025, 19:51

«Химки» — «Пари НН»: Кукуляк не удалил Кокшарова — тот мог получить длительную дисквалификацию

Александр Бобров
Шеф-редактор
Александр Кокшаров (справа) и другие футболисты «Пари НН» спорят с судьей Евгением Кукуляком (в центре).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

На 24-й минуте матча 22-го тура чемпионата России «Химки» — «Пари НН» (2:0) судья Евгений Кукуляк имел основания показать Александру Кокшарову красную карточку и удалить его за серьезное нарушение правил.

Нижегородец в прыжке приземлился шипами на ногу Георгия Джикии и нанес ему травму. Защитник не смог продолжить игру.

Эпизод с фолом Александра Кокшарова на Георгии Джикии.

Арбитр не вынес Кокшарову даже предупреждения. Накажи он его удалением, нападающему грозила бы длительная дисквалификация. Изначально она составила бы до трех матчей. А если бы Джикия, как указано в дисциплинарном регламенте, «в соответствии с медицинскими показаниями не смог бы принимать участие в тренировках и (или) матчах по истечении 15 дней с даты матча, то к нижегородцу применили бы дополнительную санкцию в виде дисквалификации на два матча либо вместо первоначальной дисквалификации КДК мог применить дисквалификацию на срок до двух месяцев».

Футбол
РПЛ
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
ФК Химки
Евгений Кукуляк
  • flint777

    Когда удалили игрока Факела за ахилл ЭСК отменила удаление и теперь зная это появилась мотивация за желтую выключать игроков соперника

    29.03.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Опять никто баброва не слушает. Да что же это такое?

    29.03.2025

  • Врн36

    Вот вам и разные трактовки, сравнимо с удалением у Факела в игре с Оренбургом

    29.03.2025

    • Бакаев заявил, что игроки «Химок» получат двойные премиальные за победу над «Пари НН»

    ЦСКА и ДоброFON запускают акцию «Гол Добра»
