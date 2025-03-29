Бакаев заявил, что игроки «Химок» получат двойные премиальные за победу над «Пари НН»
Нападающий «Химок» Зелимхан Бакаев прокомментировал победу над «Пари НН» (2:0) в 22-м туре РПЛ.
— После такой уверенной победы вам, может быть, обещали премиальные?
— Да, нам выплатят.
— Зарплату или премиальные?
— Премиальные
— Двойные?
— Да, двойные.
— А почему тройные не просили?
— Тройные мы после Махачкалы попросим. (Смеется.)
6 апреля «Химки» на выезде сыграют с махачкалинским «Динамо» в 23-м туре чемпионата России.
Денис Сафронов
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|5-0
|3
|
2
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
3
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Динамо Мх
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Кр. Советов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
10
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
12
|Ростов
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Рубин
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Родина
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
16
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|0-5
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|31.07
|20:00
|Родина – Ростов
|- : -
|1.08
|14:00
|Акрон – Рубин
|- : -
|1.08
|16:15
|ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|1.08
|18:30
|Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.08
|20:45
|Балтика – Динамо
|- : -
|2.08
|16:00
|Оренбург – Зенит
|- : -
|2.08
|18:15
|Краснодар – Факел
|- : -
|2.08
|20:30
|Ахмат – Спартак
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|2
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|1
|
|
Хуан Мануэль Боселли
Краснодар
|1
|П
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|1
|
|
Хуан Мануэль Боселли
Краснодар
|1
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0
|
|
Марат Апшацев
Динамо Мх
|1
|0
|1
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