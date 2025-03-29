Бакаев заявил, что игроки «Химок» получат двойные премиальные за победу над «Пари НН»

Нападающий «Химок» Зелимхан Бакаев прокомментировал победу над «Пари НН» (2:0) в 22-м туре РПЛ.

— После такой уверенной победы вам, может быть, обещали премиальные?

— Да, нам выплатят.

— Зарплату или премиальные?

— Премиальные

— Двойные?

— Да, двойные.

— А почему тройные не просили?

— Тройные мы после Махачкалы попросим. (Смеется.)

6 апреля «Химки» на выезде сыграют с махачкалинским «Динамо» в 23-м туре чемпионата России.

Денис Сафронов