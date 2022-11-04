«Химки» — «Оренбург»: видео голов матча

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«Химки» на своем поле принимают «Оренбург» в рамках 16-го тура чемпионата России по футболу.

50-я минута: гол Руденко

66-я минута: гол Магомедова