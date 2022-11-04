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Лепехин: «Зенит» легко обыграет «Ахмат», питерцам нужно забить быстрый гол»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин дал прогноз на матч 16-го тура РПЛ с «Ахматом».

— Ожидаю легкой победы «Зенита», не думаю, что у команды возникнут проблемы.

— «Ахмат» с Ташуевым обыграл «Динамо» и «Краснодар», как вы оцените работу этого тренера в грозненском клубе?

— Стоит отметить, что у «Ахмата» всегда была крепкая команда, без звезд, но очень боевая. Сложно сказать, что получится у Ташуева, но коллектив там очень боевой, так было и до прихода Ташуева. Пока рано делать выводы по его работе.

— Травмирован Одоевский, стоит ли давать игровое время Ивану?

— На этот вопрос ответить сложно, ведь видели его в игре лишь в матче на Кубок России, поэтому говорить о его перспективах при травме Одоевского бессмысленно, внутри команды поймут, третий он вратарь или второй. Посмотрим, кого поставят на игру с «Ахматом».

— Будет ли открытая игра или же «Ахмат» поставит так называемый автобус?

— «Ахмат», безусловно, постарается закрыть игру, но если «Зениту» удастся забить быстрый гол, то грозненцы откроются, но если они продержатся долго, то питерцам будет тяжело, ведь морально сложно забивать, когда спешишь и время стремительно убегает, — сказал Лепехин «РБ Спорт».

Матч «Зенит» — «Ахмат» состоится в субботу, 5 ноября, на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Время начало игры — в 16.30 (мск).

 

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-lepehin-zenit-legko-oby-graet-ahmat-pitertsam-nuzhno-zabit-by-stry-j-gol/
Константин Лепехин
ФК Ахмат
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 2 : 0
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
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Владимир Сычевой

Оренбург

 11
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Зенит

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 7
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Спартак

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