Лепехин: «Зенит» легко обыграет «Ахмат», питерцам нужно забить быстрый гол»

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин дал прогноз на матч 16-го тура РПЛ с «Ахматом».

— Ожидаю легкой победы «Зенита», не думаю, что у команды возникнут проблемы.

— «Ахмат» с Ташуевым обыграл «Динамо» и «Краснодар», как вы оцените работу этого тренера в грозненском клубе?

— Стоит отметить, что у «Ахмата» всегда была крепкая команда, без звезд, но очень боевая. Сложно сказать, что получится у Ташуева, но коллектив там очень боевой, так было и до прихода Ташуева. Пока рано делать выводы по его работе.

— Травмирован Одоевский, стоит ли давать игровое время Ивану?

— На этот вопрос ответить сложно, ведь видели его в игре лишь в матче на Кубок России, поэтому говорить о его перспективах при травме Одоевского бессмысленно, внутри команды поймут, третий он вратарь или второй. Посмотрим, кого поставят на игру с «Ахматом».

— Будет ли открытая игра или же «Ахмат» поставит так называемый автобус?

— «Ахмат», безусловно, постарается закрыть игру, но если «Зениту» удастся забить быстрый гол, то грозненцы откроются, но если они продержатся долго, то питерцам будет тяжело, ведь морально сложно забивать, когда спешишь и время стремительно убегает, — сказал Лепехин «РБ Спорт».

Матч «Зенит» — «Ахмат» состоится в субботу, 5 ноября, на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Время начало игры — в 16.30 (мск).