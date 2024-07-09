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Титов не считает, что Соболева можно назвать предателем за переход из «Спартака» в «Зенит»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший капитан «Спартака» Егор Титов прокомментировал возможный переход нападающего красно-белых Александра Соболева в «Зенит».

9 июля появилась информация, что 27-летний форвард согласовал контракт с сине-бело-голубыми.

Сегодня нет того патриотизма, который был у меня, — начал Титов. — Он пропал. Многое решают агенты и деньги. Это данность. Футбол сегодня большой бизнес.

— То есть если Соболев уйдет, его не вправе называть предателем?

— Ни в коем случае! Соболев не воспитанник «Спартака». Это самый принципиальный момент. Я воспитанник «Спартака», с семи лет, и не могу представить, чтобы куда-то ушел, — приводит слова Титова «РБ Спорт».

Соболев перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов» зимой 2020 года. Красно-белые арендовали нападающего, а затем выкупили полгода спустя. С того момента форвард провел за московский клуб 139 матчей, забил 58 голов и отдал 32 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Соболева в 7,5 миллиона евро. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года.

В минувшем сезоне «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России. «Спартак» финишировал на пятом месте в турнирной таблице. Первый тур нового сезона РПЛ пройдет 20-22 июля. «Зенит» на выезде сыграет с «Крыльями», а «Спартак» в гостях встретится с «Оренбургом».

Источник: «РБ Спорт»
Александр Соболев
Егор Титов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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