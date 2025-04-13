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13 апреля 2025, 21:25

РПЛ, результаты 24-го тура: «Зенит» разгромил «Краснодар» и другие матчи

Максим Глушенков и Никита Кривцов.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
24-й тур чемпионата России сезона-2024/25.

В пятницу, 11 апреля, «Спартак» проиграл махачкалинскому «Динамо» (1:2).

В субботу, 12 апреля, «Оренбург» дома уступил ЦСКА (0:2), «Пари НН» и «Динамо» сыграли вничью — 1:1, «Рубин» победил «Локомотив» (1:0), «Ахмат» обыграл «Ростов» (2:1).

13 апреля «Акрон» победил «Факел» (1:0), «Зенит» разгромил «Краснодар» (4:1), «Химки» проиграли «Крыльям Советов» (1:3).

11 апреля, пятница

Чемпионат России. Премьер-лига. 24-й тур.
11 апреля 2025, 19:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
1:2
Динамо Мх

12 апреля, суббота

Чемпионат России. Премьер-лига. 24-й тур.
12 апреля 2025, 12:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
0:2
ЦСКА
Чемпионат России. Премьер-лига. 24-й тур.
12 апреля 2025, 14:30. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
1:1
Динамо
Чемпионат России. Премьер-лига. 24-й тур.
12 апреля 2025, 17:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
1:0
Локомотив
Чемпионат России. Премьер-лига. 24-й тур.
12 апреля 2025, 19:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
2:1
Ростов

13 апреля, воскресенье

Чемпионат России. Премьер-лига. 24-й тур.
13 апреля 2025, 14:30. Самара Арена (Самара)
Акрон
1:0
Факел
Чемпионат России. Премьер-лига. 24-й тур.
13 апреля 2025, 17:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
4:1
Краснодар
Чемпионат России. Премьер-лига. 24-й тур.
13 апреля 2025, 19:30. Арена Химки (Химки)
Химки
1:3
Крылья Советов

Турнирная таблица чемпионата России //
Календарь всех матчей сезона-2024/25

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
10
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
11
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
12
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
15
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
16
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Педро
Педро

Зенит

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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