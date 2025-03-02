Наумов не исключил, что «Оренбург» может набрать очки в матче со «Спартаком»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от матча 19-го тура, в котором «Спартак» примет «Оренбург».

«Я не исключаю повторения игры в начале сезона. Несмотря на то, что «Спартак» усилился и хорошо выглядит. Мне кажется, что первые матчи всегда очень тяжелые после зимней паузы, потому что команды, которые внизу турнирной таблицы, они, как правило, первые матчи после паузы проводят сильно. Поэтому «Спартаку» будет не легко с «Оренбургом». Я предполагаю, что вряд ли гости выиграют, но ничья вполне возможна», — сказал Наумов Vprognoze.ru.

«Спартак» на стадионе «Открытие Арена» примет «Оренбург» 2 марта. Начало — в 16:30 по московскому времени.