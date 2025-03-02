Орлов: «Соболев меня не разочаровал. Играет, как умеет...»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил выход на замену форварда «Зенита» Александра Соболева в матче 19-го тура РПЛ с ЦСКА (0:0).

— Выход на замену Соболева? Ну что тут сказать... Он играет, как умеет. Ныряет. Это еще хорошо, что Иванов его простил и не показал карточку за симуляцию.

Да я не могу сказать, что Соболев меня как-то разочаровал. Таков его стиль — играть в давление. Но это не мастерство, а скорее навал. Не знаю... Раз Сергей Богданыч (Семак) считает, что ему нужен такой нападающий, его право. С другой стороны, Соболев же сегодня не помог. Вот забил бы — был бы героем. А так...

Считаете, что «Зенит» не сделал мне подарок к юбилею? (2 марта Геннадию Сергеевичу исполняется 80 лет. — Прим. «СЭ). Ну ничего (смеется).