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Орлов: «Соболев меня не разочаровал. Играет, как умеет...»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил выход на замену форварда «Зенита» Александра Соболева в матче 19-го тура РПЛ с ЦСКА (0:0).

— Выход на замену Соболева? Ну что тут сказать... Он играет, как умеет. Ныряет. Это еще хорошо, что Иванов его простил и не показал карточку за симуляцию.
Да я не могу сказать, что Соболев меня как-то разочаровал. Таков его стиль — играть в давление. Но это не мастерство, а скорее навал. Не знаю... Раз Сергей Богданыч (Семак) считает, что ему нужен такой нападающий, его право. С другой стороны, Соболев же сегодня не помог. Вот забил бы — был бы героем. А так...

Считаете, что «Зенит» не сделал мне подарок к юбилею? (2 марта Геннадию Сергеевичу исполняется 80 лет. — Прим. «СЭ). Ну ничего (смеется).

Кристиян Бистрович и&nbsp;Александр Соболев в&nbsp;матче &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА (0:0). 1&nbsp;марта. Санкт-Петербург.«Соболев играет, как умеет. Ныряет... Судья его простил». Орлов — о матче «Зенит» — ЦСКА

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Александр Соболев
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ФК Зенит
Геннадий Орлов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
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ЦСКА

 3 1 1
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