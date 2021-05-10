Хидиятуллин назвал главное достижение Тедеско за время работы в «Спартаке»

Двукратный чемпион СССР в составе «Спартака» Вагиз Хидятуллин назвал главное достижение главного тренера Доменико Тедеско за время работы с командой.

«Работа Тедеско не прошла впустую. Сегодняшняя атака «Спартака» с Соболевым и Ларссоном одна из самых интересных в чемпионате. А вот с обороной еще предстоит повозиться. И для успехов в Европе Гапонов с Масловым еще сыроваты. Да и в средней линии нет того, кто мог бы вести игру. Ведь такие умельцы, как Гаврилов, в «Спартаке» всегда были. И их с восхищением вспоминают по сей день», — сказал Хидиятуллин «СЭ».

Тедеско покинет «Спартак» по окончании сезона-2020/21. Он возглавил команду в октябре 2019 года.

(Александр Львов)

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